Michel Temer viaja a Beirute em missão humanitária e encontra presidente do Líbano

O ex-presidente Michel Temer visitou o Líbano, acompanhado da delegação da missão humanitária brasileira de ajuda ao país. No dia 4 de agosto, umadestruiu quase metade da cidade, deixando 171 mortos, mais de 6 mil feridos e 300 mil desabrigados. Dois aviões que levaram a delegação brasileira pousaram nesta quinta-feira (13) na capital libanesa. O Brasil transportou seis toneladas de medicamentos, equipamentos hospitalares e alimentos doados pelo Ministério da Saúde e pela comunidade libanesa brasileira. Temer, chefe da missão, presidiu a Cerimônia de Entrega Oficial da Ajuda Humanitária no Aeroporto Internacional de Beirute, onde a delegação foi recebida por autoridades locais, lideranças religiosas e integrantes da Força-Tarefa Marítima (FTM) Unifil, missão de paz da ONU. Em seguida, se dirigiu ao Palácio Presidencial de Baabda para encontrar o presidente do Líbano, Michel Naim Aoun (foto). O ex-presidente brasileiro expressou apoio e as condolências dos brasileiros às famílias das vítimas da tragédia, segundo o governo federal.