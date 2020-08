Cristo Redentor é higienizado para receber visitantes a partir de sábado

Fechado desde o início da pandemia, opara retomar as visitações neste sábado (15). O monumento, um dos pontos turísticos mais famosos do Rio de Janeiro, passou por um processo de sanitização (foto) promovido por soldados do Exército e da Marinha na manhã desta quinta-feira (13). A equipe que trabalha no local foi capacitada pelos militares para que a desinfecção possa ocorrer todos os dias. O Trem do Corcovado também será liberado neste fim de semana. A capacidade foi reduzida de 134 para 80 pessoas, para possibilitar o distanciamento social. A atração será higienizada rapidamente entre viagens. Pela manhã e à noite, será realizada uma sanitização mais ampla. Desde o começo da crise da Covid-19, segundo o governo estadual, o Rio de Janeiro acumula 188.085 infectados e 12.412 óbitos pela doença. A capital carioca concentra 78.500 destes casos, com 8.766 vítimas.