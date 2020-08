Mulheres tomam ruas de Minsk em 4º dia de protesto contra líder da Bielorrússia

Milhares de mulheres tomaram as ruas de Minks, na Bielorrússia, após três noites de repressão violenta a protestos contra a reeleição do líder autocrata Alexandr Lukachenko. A presença feminina começou a ser vista cedo na manhã desta quarta-feira (12) no centro da capital, com centenas de garotas de rosas nas mãos. A maioria vestia branco; alguns grupos pediam silêncio, enquanto outros marchavam pelas ruas pedindo por liberdade. Desde domingo (6), início das manifestações, mais de 6 mil pessoas foram detidas, segundo o Ministério do Interior. Embora líderes da oposição tenham pedido por manifestações pacíficas, o governo diz que cinco motoristas jogaram seus carros contra policiais, e coquetéis molotovs foram lançados. Protestos contra a reeleição do líder já ocorreram em 25 cidades do país e 250 manifestantes foram hospitalizados - incluindo uma criança-, de acordo com dados oficiais. Vídeos nas redes sociais mostram repórteres sendo espancados, mesmo utilizando coletes e crachá de identificação. Segundo reportou a Folha de S. Paulo, ao menos 50 jornalistas foram presos.