Ônibus com medidas contra Covid-19 começa a circular no Rio Grande do Sul

Em tempos de distanciamento social, o meio de transporte coletivo é um dos momentos de maior risco à população.Sendo assim, a Viação Ouro e Prata, em parceria com a Marcopolo, inovou ao incluir três fileiras de poltronas individuais na sua nova frota de ônibus. Além do distanciamento entre os usuários, higienização e desinfecção permanente estão entre as medidas para garantir segurança sanitária aos passageiros. As cortinas entre as fileiras de poltronas são de material especial, antimicrobiano. O novo ônibus utiliza a radiação UV-C para a desinfecção do ar e superfícies do aparelho de ar condicionado, sistema que elimina vírus e bactérias. Ao todo, serão 33 lugares disponibilizados. A primeiras viagem ocorrerá nesta terça-feira (11) da Rodoviária de Porto Alegre com destino a Santa Rosa, via Cruz Alta, Ijuí e Santo Ângelo.