Quero-Quero inaugura na B3 com primeiro pregão em leve alta

A varejista de materiais de construção gaúcha Quero-Quero fez a sua estreia nesta segunda-feira (10) na B3. Ainda que tímida, as ações da companhia fecharam o dia inaugural na bolsa brasileira no positivo, aos R$ 12,79. A precificação do IPO a R$ 12,65 por ação, que aconteceu na semana passada,. A empresa era controlada pelo fundo de private equity Advent International Corp desde 2008, que com a operação colocou R$ 1,66 bilhão no caixa. Com 346 unidades, a Quero-Quero é a rede especializada em materiais de construção com o maior número de lojas no Brasil e a segunda em número de vendas. Atuando também no varejo de eletrodomésticos e móveis, também tem parte no segmento de serviços financeiros, com mais de três milhões de cartões de crédito emitidos com a própria bandeira VerdeCard.