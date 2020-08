CMPC realiza Parada Geral com sucesso na linha 2 de Guaíba

A CMPC concluiu na última semana a Parada Geral de Manutenção em uma de suas linhas de produção industrial em Guaíba. A ação durou dez dias com um investimento de R$ 51,7 milhões. Foram contratadas 91 empresas, com cerca de 50% de mão de obra gaúcha, sendo 375 profissionais de Guaíba. A companhia implantou um protocolo com mais de 20 medidas de prevenção e cuidados à Covid-19 e adotou regras ainda mais rigorosas para o período. Foram realizados testes de Covid-19 em todos os trabalhadores. Os profissionais de outros estados realizaram testes antes da viagem de seu estado de origem, e após sua chegada ao RS, cumpriam período de quarentena antes de acessar à unidade industrial. De 2.444 profissionais que trabalharam na ação, somente três testaram positivo para coronavírus e foram afastados.