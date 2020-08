Bandeira do Líbano ilumina Cristo Redentor em homenagem a vítimas da explosão

O Cristo Redentor é, desta vez em homenagem às vítimas da explosão na Zona Portuária de Beirute. A bandeira do Líbano foi projetada no monumento carioca nessa quinta-feira (6), relembrando os mais de 130 mortos e 5 mil feridos pela tragédia. A iniciativa é do Consulado-Geral do Líbano no Rio de Janeiro, da Arquidiocese, das Igrejas Melquita, Maronita e Ortodoxa, além das instituições líbano-brasileiras e da comunidade libanesa locais. O reitor do Santuário Cristo Redentor, o Padre Omar, realizou uma oração pelas vítimas junto ao cônsul-geral do Líbano no RJ, Alejandro Bitar, no alto do Corcovado. A(4) devastou a capital libanesa e deixou mais 300 mil desabrigados. O Líbano passa pela pior crise econômica desde a guerra civil, que se estendeu entre 1975 e 1990. A, da qual mais de um quarto vive abaixo da linha de pobreza, sofre com escassez crônica de água e eletricidade.