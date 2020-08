Idosa de 94 anos é paciente mais velha com Covid-19 a ter alta no Moinhos de Vento

Quase 90% das pessoas infectadas pela Covid-19 no Rio Grande do Sul se recuperam. Em Porto Alegre, a taxa é menor, de 60%. Um dos casos que conseguiu superar a doença é de dona Evelina Filippi de Moraes, com 94 anos, que teve alta nesta quarta-feira (5) e se tornou a paciente mais velha a ser liberada do hospital até agora na pandemia. Na Capital, os dados indicam 8.778 contaminados e 5.322 recuperados. Quase 400 pessoas perderam a vida para complicações da Covid-19. Na despedida, Evelina recebeu o certificado de vencedora, com direito a flores, balões e festa da equipe da Unidade de Internação, divulgou a instituição. A equipe rodeou a paciente para registrar o momento e entrega do certificado inusitado (foto). A idosa ficou 12 dias internada e não chegou a ficar em terapia intensiva. No domingo passado, Evelina comemorou os 94 anos no hospital.