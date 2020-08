Moradores de Gravataí não pagarão mais pedágio para ir a Porto Alegre pela freeway

Moradores de Gravataí estão em contagem regressiva. Em menos de dez dias, eles deixarão de pagar R$ 9,20 para ir e voltar de Porto Alegre passando pela freeway, que é bem mais rápida do que cruzar pelo centro da vizinha Cachoeirinha. Dia 15 começa a funcionar com cobrança a praça do pedágio da CCR ViaSul no km 60 (foto), que sucederá a atual, no km 77, antes da cidade da Região Metropolitana, de quem vem da Capital. Esta é uma das mudanças da nova concessão, que estreou no começo de 2019. Durante anos, houve mobilização dos moradores para trocar de localização. Por enquanto, as 24 cabines estão tendo passagem livre,. A expectativa é que caia o fluxo em relação ao atual, que tinha no começo do ano uma média de 47 mil veículos por dia, até porque captava um trânsito de zona urbana. O posto de Santo Antônio da Patrulha, por exemplo, tinha média diária de 15 mil pagantes.