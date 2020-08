Astronautas da NASA voltam à Terra após primeiro voo comercial pilotado

A cápsula SpaceX Crew Dragon retornou à Terra após encerrar o primeiro teste de missão pilotado. Os astronautas da Nasa Douglas Hurley e Robert Behnken pousaram nesse domingo (2) no Golfo do México após concluir o voo histórico de 64 dias. Este foi o primeiro voo comercial da equipe para a Estação Espacial desde 2011, e o primeiro pouso em água desde a missão Apollo, em 1945. O chamado Demo-2 faz parte do programa NASA's Commercial Crew. Este é o teste final da SpaceX e providenciou dados sobre a performance do foguete Falcon 9, da aeronave Crew Dragon e outras operações. O término do Demo-2 e a revisão da missão abre portas para a NASA certificar o sistema de transporte da SpaceX para levar equipes em voos regulares de e para a Estação Espacial. A intenção, segundo a agência, é oferecer o transporte de forma segura, confiável e com maior custo-benefício.