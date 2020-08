Santa Casa inaugura novos espaços de descanso para colaboradores

A Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre inaugurou recentemente novas áreas destinadas para o conforto e relaxamento dos colaboradores do complexo hospitalar. Em nota, a instituição afirmou que a ação integra o projeto 'Carinho com quem cuida', em desenvolvimento desde 2016 em parceria com a empresa de arquitetura Zon Design, contando com o trabalho voluntário dos arquitetos Beatriz Scomazzon e Rodrigo Buglione. Entre os ambientes entregues aos profissionais da Santa Casa estão o Jardim do Silêncio (foto), uma área verde cercada por um enorme vitral, localizada ao lado da Capela Nosso Senhor dos Passos, que convida ao descanso e à contemplação. Outra área, esta fechada, foi chamada de Espaço do Silêncio e é composta por poltronas confortáveis, iluminação harmoniosa e música sacra, convidando à meditação. Já a Sala do Conforto, a terceira em funcionamento na instituição, é integrada por poltronas reclináveis, copa, cozinha, sala de estar e até um camarim para cuidados dos profissionais da saúde. Recentemente, os profissionais do