Hospital Moinhos de Vento doa mais de R$ 53 mil em kits solidários a famílias ribeirinhas

Em campanha de solidariedade, o Hospital Moinhos de Vento levou mais de 25 mil itens de auxílio à comunidade da Ilha Grande dos Marinheiros, em Porto Alegre. A última entrega de roupas, alimentos não-perecíveis, materiais de higiene e de limpeza foi feita na quinta-feira (30), na Escola Marista de Educação Infantil Tia Jussara. Além de oferecer os kits solidários, os alunos da Escola Técnica do Hospital Moinhos de Vento aplicaram 100 doses de vacina contra a gripe do tipo trivalente naqueles que ainda não tinham sido imunizados. As famílias ribeirinhas, que perderam todos os seus pertences com as inundações do Rio Jacuí, estão no foco da ação. Segundo a instituição, foram arrecadados R$ 53.807,66 em doações financeiras - utilizadas na compra dos produtos doados ao lado dos alimentos e agasalhos recebidos em pontos de coleta.