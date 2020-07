Prefeito de Alvorada festeja alta do hospital e recuperação da Covid-19

Alívio e comemoração estavam estampados na saída do prefeito de, José Arno Appolo (MDB), do Hospital Ernesto Dornelles, no começo da tarde desta sexta-feira (31), na Capital.com Covid-19 na quarta-feira (22). O prefeito não chegou a ser internado em UTI, mas fez oxigênio para melhorar a saturação, que é uma das complicações do novo coronavírus. Segundo a prefeitura, Appolo deixou o hospital já com resultado negativo para a Covid-19. Ele deve ficar afastado mais 10 dias para se recuperar, antes de retomar as atividades. Na RMPA, mais dois prefeitos tiveram diagnóstico positivo para a Covid-19:e Valdir Jorge Elias, o Russinho, de Viamão, que