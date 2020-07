Geada e temperaturas negativas retornam ao RS

Com a volta do tempo seco e do frio, as temperaturas negativas retornaram em algumas cidades do Rio Grande do Sul, assim como a geada. Em São José dos Ausentes (foto), onde a mínima foi de -1,3ºC durante a madrugada desta quarta-feira (29), o fenômeno pôde ser visto novamente. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) informa que áreas isoladas do Estado poderão ter geada nesta quinta (30). As exceções ficam por conta da Região Metropolitana de Porto Alegre e o litoral. A temperatura mais baixa do RS foi verificada em Dom Pedrito, na Campanha. Lá, o termômetro marcou -2,2ºC, segundo o Inmet. Em Porto Alegre, a mínima foi de 4,9ºC. Ao longo do dia, a Capital esquenta pouco, resultando em uma baixa amplitude térmica, ao passo que a máxima chega a 12ºC. O frio permanece nesta quinta em Porto Alegre. A previsão do Inmet aponta mínima de 3ºC e máxima de 16ºC.