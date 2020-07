Celulares apreendidos com presos serão doados a alunos de escolas públicas no Rio Grande do Sul

Em meio ao desafio de que, uma iniciativa no Litoral Norte gaúcho vai ampliar as ferramentas para o aprendizado em meio à pandemia do novo coronavírus. Escolas públicas e privadas de todos os níveise sem previsão de retorno. O Ministério Público do RS (MP-RS) decidiu doar 120 telefones celulares apreendidos na Penitenciária Modulada Estadual de Osório para escolas. É o Projeto Alquimia II, desenvolvido pelos promotores de Justiça Criminal e Regional de Educação de Osório, Fernando Andrade Alves e Cristiane Della Méa Corrales, e que conta com a parceria da Polícia Civil, Judiciário e sociedade civil organizada. Os aparelhos estão sendo restaurados pelo Projeto Social Dejone Rambor, de Tramandaí. Também serão investidos até R$ 5,6 mil da conta das penas alternativas para o conserto e compra dos chips com internet. Os celulares devem ser destinados a escolas em Osório, Maquiné e Tramandaí.