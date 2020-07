Ativista e congressista, John Lewis é o 1º negro a ser velado na Rotunda do Capitólio

Sede do Congresso Nacional dos Estados Unidos, o Capitólio presenciou uma homenagem singular na história do prédio de Washington. Conhecido por sua luta contra o racismo e pelos direitos civis, John Lewis se tornou o primeiro negro a ser velado da Rotunda do Capitólio. Falecido no dia 17 de julho em decorrência de um câncer no pâncreas, Lewis tinha 80 anos e atuava como congessista (congressman) pelo estado na Georgia na casa. Uma das ausências sentidas durante a cerimônia foi a do presidente Donald Trump, que se desentendera publicamente com o ativista e havia avisado que não compareceria. Lewis ficou conhecido principalmente por sua atuação nos anos 60, quando era uma voz forte contra o racismo nos EUA, juntamente com Martin Luther King.