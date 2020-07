Enchentes já afetam mais de 4 milhões de pessoas em Bangladesh

Enchentes críticas e deslizamentos causadas por chuvas contínuas atingem a Índia, Bangladesh e o Nepal. Mais de 700 pessoas morreram e dezenas estão desaparecidas nos países sul-asiáticos devido ao caos climático, segundo a Unicef. Somente em Bangladesh, as fortes chuvas que começaram em junho já afetaram mais de 4 milhões de pessoas. De acordo com o balanço da Bangladesh Red Crescent Society (BDRCS), publicado nesse domingo (26), pelo menos 917.458 famílias estão ilhadas em 184 distritos e sub-distritos. A Federação Internacional da Cruz Vermelha (IFRC) e a BRDS estimam que quase um terço do país foi afetado, e as condições devem piorar com a expectativa de mais precipitação nos próximos dias. A situação fica mais complicada com os crescentes números da Covid-19. Bangladesh soma 226.225 casos confirmados da doença e 2.965 óbitos desde o início da pandemia.