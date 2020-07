Mato Grosso do Sul decreta situação de emergência após incêndio no Pantanal

Desde sexta-feira passada (24), o estado de Mato Grosso do Sul (MS), no Centro-Oeste, está em situação de emergência. O motivo pelo qual levou o governador Reinaldo Azambuja (PSDB) a tomar tal medida foi um incêndio de grandes proporções na região do Pantanal. O decreto nº 080, publicado em edição extra do Diário Oficial, juntamente com a portaria nº 797 do Instituto de Meio Ambiente de MS (Imasul), declara situação de emergência por 180 dias e visa intensificar o combate aos focos de calor no Pantanal, dando prioridade aos incêndios que incindiam na borda do Rio Pantanal, em frente à cidade de Corumbá e Ladário. Segundo Azumbuja, o governo federal destinou apoio operacional para a nova força-tarefa que entrou em operação no final de semana.