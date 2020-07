Após dias de calor, temperaturas baixas e chuva retornam ao Rio Grande do Sul

Depois de uma semana em que as temperaturas beiraram, diariamente, os 30°C em Porto Alegre, o frio e a instabilidade retornaram ao Rio Grande do Sul neste sábado (25). A chuva e os ventos fortes da madrugada deram lugar ao tempo seco, com temperaturas baixas ao longo do dia, ficando em torno dos 12°C - e os porto-alegrenses tiveram de retornar aos casacos pesados e gorros. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as chuvas dão uma trégua até a próxima semana, mas os termômetros devem registrar temperaturas ainda mais baixas neste domingo: na Capital, a mínima deve ser da 5°C, e a máxima não passa dos 17°C. A semana seguirá com temperaturas baixas e possibilidade de instabilidade no Estado.