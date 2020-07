Jovem pede dinheiro de aniversário e doa tudo para caridade

Como presente de aniversário de 12 anos, Filipe Macedo Fraga (centro) não quis brinquedos ou eletrônicos: queria pequenos valores em dinheiro. Sem revelar o motivo, ele fez o pedido a avós, tios, pais e amigos. No total, conseguiu angariar quase R$ 600,00, e o valor não foi usado para comprar presentes para si. O motivo real só foi descoberto quando o jovem pediu à mãe, Luciane (e), ajuda para comprar cestas básicas no mercado, que seriam doadas para pessoas de baixa renda do bairro Rubem Berta, na zona norte de Porto Alegre, onde Filipe mora com a família. O garoto escolheu o Centro da Juventude do bairro para fazer a entrega (foto) dos alimentos. O local reúne centenas de jovens atendidos pelo Programa de Oportunidades e Direitos, que funciona com investimentos do Banco Interamericano de Desenvolvimento e da Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos e disponibiliza cursos profissionalizantes, oficinas de empreendedorismo, aulas de dança, teatro, música e poesia.