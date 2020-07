Nascer do sol na fronteira gaúcha inspira médica em meio ao isolamento da pandemia

A foto postada pela médica Lucia Silla chamou a atenção no Facebook. O registro é das 7h desta sexta-feira (24). "O sol parece que nasce aqui", encanta-se a médica, direto da Estância Cambuiretã, em São Borja, na fronteira com a Argentina. A imagem combina o campo e o degradê do nascente, com amarelo, laranja e vermelho, com resquícios da noite. "Em qualquer estação, tem sempre novidades na paisagem", exalta Lucia, que há uma semana trocou Porto Alegre pela estância para evitar riscos da pandemia. Ela é grupo de risco. "A internet está ótima, por enquanto..., então, vou ficando. Poderia ser para sempre. Amo este lugar", declara-se. No refúgio providencial, a professora de Medicina da Ufrgs e médica da Hematologia do Hospital de Clínicas se dedica a atividades remotas e à produção intelectual. "É o ócio criativo. Sou privilegiada por ter este paraíso, mas podemos ter paraísos interiores também e enfrentar este isolamento nos enriquecendo."