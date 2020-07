SpaceX lança satélite de comunicações sul-coreano e quebra recorde

A SpaceX, empresa estadunidense de sistemas aeroespaciais fundada por Elon Musk, lançou o satélite de comunicações sul-coreano ANASIS-II. A decolagem do foguete Falcon 9 Block 5 ocorreu na última segunda-feira (20), na Estação da Força Aérea de Cabo Canaveral na Flórida, nos Estados Unidos, após um atraso relacionado às condições climáticas. A aeronave é a primeira dedicada ao satélite de comunicações militares da Coreia do Sul. É complementar ao satélite Koreasat-5/ANASIS-I, que combina comunicações civis e militares, lançado em 2006. A decolagem da tecnologia quebrou recordes. A SpaceX registrou o tempo mais rápido para dois lançamentos de foguetes orbitais. Antes o recorde era do ônibus espacial Atlantis, que levou 54 dias, 9 horas e 14 minutos para realizar as primeiras duas missões. Já o foguete auxiliar B1058 lançou o Demo-2 e ANASIS-II em apenas 51 dias, 2 horas, and 8 minutos.