Emirados Árabes Unidos lançam sua primeira missão espacial com destino a Marte

Os Emirados Árabes Unidos (EAU) decolaram para sua primeira missão espacial rumo ao planeta vermelho. Como parte de um projeto governamental, o país do Oriente Médio lançou, no último domingo (19), uma sonda espacial chamada "Al Amal" (esperança), com destino a Marte, cujo objetivo é realizar, em um período de sete meses, um estudo acerca das mudanças sazonais e atmosféricas do planeta vermelho, o quarto do nosso sistema solar. A decolagem aconteceu no centro espacial de Tanegashima (sudoeste do Japão). Devido ao mau tempo, a operação já havia sido cancelada duas vezes. De acorda com a ministra da Saúde dos EAU, foram gastos em torno de 200 milhões de dólares na missão.