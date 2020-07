Vacinas chinesas chegam ao Brasil para terceira fase de testes

Cerca de 20 mil doses de vacina contra o novo coronavírus chegaram a São Paulo na madrugada desta segunda-feira (20). A solução é resultado da pesquisa do laboratório chinês Sinovac, em busca da imunização para a Covid-19 e que, agora, chegou na fase três de testagem. As vacinas serão distribuídas em 12 centros de saúde do País associados ao Instituto Butantã para o estudo da eficácia da vacina. Os centros estão espalhados nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná e em Brasília. O Rio Grande do Sul também faz parte e as doses. Cerca de nove mil pessoas foram selecionadas para participar da testagem. A metade delas receberá a vacina real e, a outra metade, placebo. Elas deverão voltar aos centros a cada duas semanas, quando serão examinadas pelos médicos. Segundos os planos atuais, o processo de testagem durará um ano.