Sem máscara, Kim Jong Un visita construção de hospital na Coreia do Norte

O líder da Coreia do Norte, Kim Jong Un, supervisionou, nesta segunda-feira (20), as obras do Hospital Universal de Pyongyang. Mais uma vez, Kim Jong Un não utilizava máscara de proteção em aglomerações, conforme recomendação da OMS como forma de diminuir a disseminação do novo coronavírus. Desde o início da pandemia, ele se recusa a vestir o material de proteção. Cercado pelos oficiais, que utilizavam máscaras, o líder fez críticas duras e demitiu os funcionários responsáveis pelas obras. Segundo a Reuters, os oficiais do grande projeto pressionaram o público por contribuições. Kim Jong Un ordenou que o hospital seja construído até o 75º aniversário da fundação do Partido Trabalhista Coreano, em vigor atualmente. Ele elogiou o rápido progresso, mas disse ao partido que investigue o comportamento da coordenação da construção. e ordenou a substituição de todos os responsáveis. Esta é a segunda vez em que o líder do país crítica os responsáveis pelo hospital. No início deste mês, ele repreendeu os gerentes por causar atrasos devido à falta de atenção e por violar regras antiepidemia não especificadas.