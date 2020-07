Campanha solidária destina mais de 11 mil donativos a moradores das ilhas de Porto Alegre

Mais de 11 mil itens de roupas, alimentos e materiais de higiene e de limpeza foram doados à comunidade da Ilha Grande dos Marinheiros, em Porto Alegre, pela equipe do Hospital Moinhos de Vento (HMV). A região foi atingida pela cheia do Rio Jacuí, na semana passada, e muitas famílias perderam casas e pertences. Dos donativos entregues, 2.697 foram doados pela comunidade e colaboradores do HMV e mais de 9 mil itens foram adquiridos com doações financeiras da sociedade, já que a campanha envolveu também empresas, grupos de voluntários e cidadãos em geral. Os materiais foram levadas ao Centro Social Marista Aparecida das Águas, que mapeia as necessidades dos moradores e organiza a destinação dos donativos. Tudo o que foi recebido passou por uma triagem e, em razão da pandemia da Covid-19, ficou 48 horas em quarentena. A campanha segue recebendo doações até o dia 24 de julho.