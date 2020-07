Líderes prestam prestam homenagem a vítimas da Covid-19 na Espanha

Ao meio-dia da última quinta-feira (16), a Espanha prestou um minuto de silêncio aos mais de 26 mil mortos e mais de 223 mil casos de infeção pela Covid-19 no país desde o começo da pandemia. Junto a governadores europeus e representantes da Organização Mundial da Saúde (OMS), o evento foi presidido pelo Rei Felipe VI, ao lado da rainha Letizia e das duas filhas, Leonor e Sofia (foto), no pátio do Palácio Real, em Madrid. O País foi um dos mais atingidos pelo vírus, chegando a estar entre os três com maior número de óbitos. Após medidas fortes de restrição e um rigoroso lockdown, no entanto, foram capazes de controlar o novo coronavírus. Segundo levantamento da Universidade Johns Hopkins, foram 257.494 casos confirmados da doença desde fevereiro na Espanha, com um total de 28.413 óbitos.