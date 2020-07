Trensurb investe em triagem de funcionários para prevenir propagação da Covid-19

Para mitigar osentre os metroviários e passageiros, a Trensurb tem investido na triagem de seus funcionários nos ambientes de trabalho, em parceria com o Serviço Social da Indústria (Sesi), e incluído a realização de testes rápidos nos colaboradores. Segundo a empresa, desde o início de julho uma equipe de técnicos de enfermagem atua nos diversos setores e turnos, buscando identificar sintomas e avaliando a necessidade de encaminhamento de funcionários para serviços de saúde e aplicação dos testes. O contrato em execução tem duração de 45 dias, que poderão ser estendidos de acordo com a avaliação dos resultados do serviço. Segundo o diretor-presidente da Trensurb, Pedro Bisch Neto, entre as medidas implementadas estão ainda a medição de temperatura (foto) de todos os funcionários ao longo do dia, na sede da empresa e nas estações.