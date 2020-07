Chile treina cães para identificar pessoas infectadas por coronavírus

Geralmente utilizados em aeroportos e fronteiras, o olfato apurado dos cães é capaz de identificar drogas, explosivos e até dinheiro depois de um bom período de treinamento. No Chile, as forças policiais - conhecidas como carabineiros - estão treinando cachorros para identificar pessoas doentes e potencialmente identificadas com Covid-19 através do cheiro. A técnica foi desenvolvida na França, e já foi utilizada no Reino Unido, Finlândia e Emirados Árabes, onde a eficácia canina foi superior a 95% de todos os casos, segundo Julio Santelices, diretor da Escuela de Especialidades de Carabineros do Chile. Serão treinados quatro cachorros - três Golden Retrievers e um Labrador - todos com idade entre quatro e cinco anos.