Comunidades indígenas do Rio Grande do Sul recebem EPIs e cestas básicas durante a pandemia

Para ajudar a conter a disseminação do coronavírus nas 145 aldeias e acampamentos indígenas do Rio Grande do Sul, o governo do Estado destinou recursos para a compra de água, alimentos e produtos de higiene para as famílias indígenas. Equipamentos de proteção individual (EPIs) e cestas básicas também foram distribuídos. O Estado conta com 24.399 índios das etnias Guarani, Kaingang e Charrua. Entre os EPIs enviados às comunidades estão 51 mil máscaras e cerca de 2 mil frascos de álcool gel. Aventais, pares de luvas e face shields para as equipes de saúde indígena também foram encaminhados. Já os lotes de alimentos somam 6,6 mil cestas básicas, que ajudam a minimizar os problemas de vulnerabilidade social das comunidades.