Sindisaúde cobra testagem de trabalhadores no Hospital de Clínicas de Porto Alegre

A diretoria do Sindicato dos Profissionais de Enfermagem, Técnicos, Duchistas, Massagistas e Empregados em Hospitais e Casas de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul (Sindisaúde-RS) esteve no Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) para protestar sobre a mudança de protocolos na realização de testes de Covid-19 nos profissionais da instituição. O ato, que ocorreu na manhã de quarta-feira (15), cobrou a testagem ampla dos trabalhadores da saúde e a retomada dos protocolos de segurança orientados pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Segundo o sindicato, o HCPA era um dos únicos hospitais da capital gaúcha a realizar o exame antes do retorno dos profissionais ao ambiente de trabalho, o que não vem mais ocorrendo. Nesta sexta-feira (10), a equipe do sindicato esteve no Hospital São Lucas da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (Pucrs), em defesa da mesma pauta, que será levada a outras instituições na próxima semana.