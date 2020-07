Africanos usam música e arte para conscientizar população sobre prevenção à Covid-19

Mais de 80 artistas da República Centro-Africana uniram forças para ajudar a driblar a crise do coronavírus no país. Profissionais da música, do teatro, cinema, artes plásticas, literatura, design de moda e diversos outros se juntaram à campanha conjunta entre o governo federal e a Missão Multidimensional Integrada das Nações Unidas para a Estabilização da República Centro-Africana (Minusca). A ação, segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), envolve a conscientização da população sobre os cuidados na pandemia, por meio de mensagens de músicas educacionais que utilizam diversos ritmos (rumba, rap, soukous, gospel e música tradicional moderna), além da produção de quadrinhos sobre a doença e medidas de prevenção. Também foram pintados 20 murais em vários locais (foto), como no terreno do Ministério de Artes e Cultura da República Centro-Africana, em Begoua. O país registrou até agora 4,4 mil casos de coronavírus e 53 óbitos.