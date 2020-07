-,

Apóse dasno Rio Grande do Sul devido aos fortes ventos e enchentes -esta semana foi a vez dasmarcarem presença no Estado. Diversas regiões, da Serra à Fronteira Oeste, tiveram seus termômetros marcando temperaturas abaixo de zero. O número mais baixo registrado foi em Quaraí, próximo às fronteiras com Uruguai e Argentina, onde chegou aos -3,7°C. Em São José dos Ausentes (foto), os dias estão amanhecendo brancos da geada, como nesta terça-feira (13). O fenômeno é comum nos Aparados da Serra, uma das regiões mais frias de todo o País.