Incêndio em navio da marinha dos EUA cobre San Diego de fumaça

A batalha para conter chamas do navio Bonhomme Richard na Baía de San Diego, nos Estados Unidos, chegou ao terceiro dia consecutivo nesta terça-feira (14). Cerca de 400 marinheiros, bombeiros locais e nacionais e helicópteros da marinha americana trabalham para apagar o incêndio no navio de assalto anfíbio, que começou no domingo (12). Segundo o jornal Los Angeles Times, o fogo estava queimando plástico, cabeamento e outros materiais e dispersou fumaça sobre parte de San Diego. Autoridades alertaram que concentrações das partículas poderia atingir níveis não saudáveis e pediram para que a população ficasse em casa. Quase 60 pessoas, entre marinheiros e civis, precisaram ser tratados por exaustão de calor, inalação de fumaça e ferimentos. Há risco de rompimento do casco e afundamento do navio, o que pode liberar 1 milhão de galões de óleo no porto da cidade californiana.