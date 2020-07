Após o governo do Rio Grande do Sul liberador os treinamentos coletivos com contato, o técnico Renato Portaluppi voltou a Porto Alegre para comandar o Grêmio. Depois de um período no Rio de Janeiro, onde foi flagrado, ao menos, três vezes circulando pela praia, Renato desembarcou no aeroporto Salgado Filho na segunda-feira. Assim como o resto do elenco, Renato realizou teste para a Covid-19, dando negativo como resultado.Agora, os treinos no CT Luiz Carvalho visam à preparação do time para oquando o Gauchão retorna no Estado.