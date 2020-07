Redenção recebe bancos novos em projeto de revitalização do parque

O Parque Farroupilha de Porto Alegre, conhecido como Redenção, recebeu 90 novos bancos nesta segunda-feira (13). A ação faz parte do contrato de manutenção de praças e parques da cidade, que já recuperou 375 bancos de madeira do local. Os assentos reinstalados ficam próximos ao Monumento ao Expedicionário e haviam sido removidos na semana passada para manutenção e pintura. O procedimento aconteceu fora do parque e em espaço fechado devido às chuvas que varreram o Estado na primeira semana de julho. Além dos bancos, entre os serviços realizados estão a recuperação do passeio em pedra portuguesa e basalto regular no Monumento Expedicionário - conhecido como o arco da Redenção, a substituição dos limitadores de acesso no perímetro do monumento e a troca de 170 lixeiras metálicas.