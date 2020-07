Prefeitura monta abrigo emergencial em escola para famílias atingidas pela cheia

deixou muitas famílias desalojadas no Rio Grande do Sul, fazendo elas buscarem proteção em abrigos e residências de parentes ou conhecidos. Em Porto Alegre, em função do nível atingido pelo Guaíba, que marcava 2,31 metros na tarde de domingo (12), quando o normal é 1,20 metro, moradores das ilhas da Capital acabaram sendo os mais afetados pela enchente. Para abrigá-los, a prefeitura montou um abrigo emergencial na Escola Estadual Alvarenga Peixoto, na Ilha dos Marinheiros. Na manhã de domingo, o local passou por serviço de desinfecção (foto),As famílias terão à disposição 10 salas de aula, cozinha, dois banheiros com chuveiro quente e uma sala administrativa. Segundo a prefeitura, são seis famílias abrigadas na escola, totalizando 15 pessoas.