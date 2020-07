Centro Social Padre Pedro Leonardi arrecada itens de proteção para famílias da Restinga

O Centro Social Padre Pedro Leonardi, na Restinga Velha, em Porto Alegre, está arrecadando máscaras, álcool em gel e líquido 70%, luvas descartáveis, material de limpeza e de higiene. As doações serão entregues para as famílias em situação de vulnerabilidade social do bairro para evitar a disseminação do coronavírus. Ao todo, são atendidas pela instituição cerca de 500 pessoas por dia. Desde março, seguindo as orientações da Prefeitura de Porto Alegre, as atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, (SCFV), Trabalho Educativo e Educação Integral foram suspensas. Ainda não há previsão de abertura do Centro Social e da retomada das atividades no local. Informações através do (51) 98410-5400 ou e-mail contato@aparecidatinga.com.br.