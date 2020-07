Assentados do MST já doaram 150 toneladas de alimentos a famílias na pandemia no RS

Os assentamentos do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) no Rio Grande do Sul já doaram 150 toneladas de alimentos na pandemia. Nesta sexta-feira (10), foram entregues 15 toneladas de produtos a moradores da Região Metropolitana. Na próxima soma, mais dez toneladas chegarão a mais gaúchos. Em Viamão, 127 famílias receberam cinco toneladas. Em Porto Alegre, outras dez toneladas e mais mil cestas básicas desembarcaram no Morro da Cruz, na Lomba do Pinheiro, na Grande Cruzeiro (foto) e em comunidades indígenas Caingangues e Guaranis. "A solidariedade é muito mais do que apenas dar aquilo que nos sobra. É dar o que nós temos”, diz Daniele Cazarotto, dirigente do MST-RS, por nota. Ronaldo Souza, da União de Vilas da Grande Cruzeiro, explica que a distribuição ocorre em 16 núcleos de moradores. Os kits continham arroz, feijão, leite, mel, repolho, mandioca, batata, abóbora, cenoura e laranja orgânicos. As mil cestas foram bancadas ainda em parceria do MST e a Cooperativa Internacional Governo Basco, na Espanha.