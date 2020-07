Vacina da Covid-19: Hospital da Pucrs vai começar a recrutar voluntários para testes

Oscontra o novo coronavírus vão começar em breve em Porto Alegre. O recrutamento de 800 voluntários será feito esta semana, informou a direção do Hospital São Lucas (HSL) da Pucrs. Profissionais de saúde terão prioridade na seleção. As inscrições serão por um link pelo portal da instituição. O Centro de Pesquisa do HSL será um dos 12 no País a fazer os testes da coronavac,. Na sexta-feira (10), o diretor geral do HSL, Leandro Firme, e o chefe do Serviço de Infectologia, Fabiano Ramos, que coordena o centro, assinaram o contrato com o Instituto Butantan (foto). "Estamos preparando as nossas equipes para organizar as próximas etapas e procedimentos", diz Ramos, que detalhou, emcomo vai ser a etapa e as chances da vacina ter êxito contra o SARS-Cov-2. O Brasil já testa a vacina da