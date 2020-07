Supermercados de Porto Alegre passam por fiscalização no primeiro dia do novo decreto

, agentes de fiscalização da prefeitura percorreram, nessa terça-feira (7), supermercados de médio e grande porte de Porto Alegre, a fim de verificar o cumprimento das novas normas de funcionamento. A adoção das medidas, como operação de no máximo 50% da capacidade dos estabelecimentos, distância mínima de 2 metros entre as pessoas e o respeito de filas foi monitorada pelos funcionários do Escritório de Fiscalização, assim como a utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e outras precauções com a higiene. Em nota, o prefeito Nelson Marchezan Jr. (PSDB) reforçou que é necessário "o apoio dos empreendedores e, sobretudo, da população, para que compreendam e, se puderem, fiquem em casa."