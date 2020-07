Mesmo com limitações, Louvre reabre após quatro meses fechado

O Museu do Louvre, um dos mais famosos do mundo e localizado em Paris, voltou a receber visitantes na segunda-feira (6). Mesmo com uma série de restrições, o Louvre reabriu depois de permanecer por quatro meses fechado. Para visitar o museu, é necessário efetuar a reserva do ingresso de forma antecipada, o uso de máscaras é obrigatório o tempo todo e cerca de um terço das galerias segue fechada. Ainda assim, o público terá acesso a um acervo de cerca de 30 mil obras, além de poder conhecer 70% do espaço total do Louvre, o museu mais visitado do mundo e conhecido por abrigar a Monalisa, de Leonardo da Vinci, entre outras obras de arte famosas.