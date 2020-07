Higienização com ozônio acelera distribuição da Campanha do Agasalho

Os encaminhamentos das doações da Campanha do Agasalho 2020, feitos pela Fundação de Assistência Social e Cidadania (Fasc) de Porto Alegre. Segundo a prefeitura da Capital, ainda há 344.117 peças de roupas que precisam passar pelo processo de higienização e triagem. O processo conta com um tempo de quarentena, em que as roupas ficam isoladas durante duas semanas para evitar possível disseminação do novo coronavírus. A demora, no entanto, acaba atrasando a entrega das roupas. A Alephox Technologies, de Garibaldi, disponibilizou de forma gratuita um processo de higienização com ozônio, com o qual o período de quarentena das roupas é reduzido para apenas três dias. A técnica acelera a distribuição de agasalhos, fazendo com menos pessoas passem frio no inverno gaúcho.