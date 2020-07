Ciclone bomba e frio desviam gafanhotos que ameaçavam lavouras no Brasil

O ciclone bomba que atingiu a região Sul do Brasil nos últimos dias trouxe devastação, mas pode ter um benefício. As baixas temperaturas que vieram com o mau-tempo podem afastar a nuvem de gafanhoto, que ameaça as lavouras no País. Na madrugada desta sexta-feira (3), municípios do Rio Grande do Sul registraram. Os gafanhotos não sobrevivem em tão baixas temperaturas, por isso, é pouco provável que migrem para o Estado. Os insetos ainda estão em território argentino, segundo o Serviço Nacional de Sanidade e Qualidade Agroalimentar da Argentina (Senasa). Eles foram avistados na terça-feira (3) na província de Corrientes, que faz divisa com oeste o Rio Grande do Sul.