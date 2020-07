Onda de lama soterra e mata mais de cem mineradores em Myanmar

Myanmar, pequeno país no sul da Ásia com pouco mais de 50 milhões de habitantes, registrou ao menos 113 mortes causadas por um deslizamento de terra em uma mina de jade na cidade de Hpakant, próxima à fronteira com a China, nesta quinta-feira (2). Os mineradores foram atingidos por uma onda de lama que inundou a região, provocada por fortes chuvas. Segundo moradores, este tipo de desastre é relativamente comum na região. Em 2019, outro deslizamento matou 54 pessoas. O norte de Myanmar, onde está localizada a cidade, é repleto de recursos naturais e, por isso, é palco de diversos conflitos entre membros da etnia Karachi e militares pelo controle das jazidas. As buscas por mais sobreviventes seguem. No entanto, segundo a mídia local, estão sendo constantemente interrompidas pelas chuvas. Testemunhas afirmam que ainda há pessoas soterradas no local.