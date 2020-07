#BrequeDosApps. Assim foi chamada a paralisação nacional que aconteceu nessa quarta-feira, no primeiro dia de julho.Falta de equipamentos de proteção individual (Epis) e a pouca valorização financeira diante da jornada que enfrentam estão entre algumas das reclamações trabalhadores autônomos, que já são 5 milhões de brasileiros. Em São Paulo (foto), as manifestações iniciaram pela manhã e terminaram no final da tarde.