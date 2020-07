Temporal ocasiona queda de árvores em Porto Alegre e prejudica circulação nas vias

A virada de junho para julho começou forte para os gaúchos. Na madrugada desta quarta-feira (1),no Estado., água, destelhamento de casas ee nas cidades, dentre outros, foram alguns dos contratempos apresentados nesta manhã. No trânsito de Porto Alegre, houve queda de árvores em função do mau tempo, bloqueando a circulação viária. A via na Av. Paraná x R. Arabutã totalmente ficou interrompida após a queda de uma árvore (foto). Postes caídos e semáforos fora de operação também prejudicaram a Capital.