Em homenagem ao Dia do Orgulho LGBTI, Congresso Nacional recebe projeção de cores do arco-íris

Pela primeira vez na história, a sede do Congresso Nacional, em Brasília, ficou iluminado com as cores do arco-íris, em homenagem ao Dia do Orgulho LGBTI (lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e pessoas intersex), ocorrido no último domingo (28). A projeção ficou por 15 minutos, das 20h às 20h15min. O grupo Brasília Orgulho foi o responsável pela iniciativa, que também promoveu outras atividades em função da data. Por causa da pandemia do novo coronavírus, não houve a tradicional parada LGBTI nas ruas, a fim de evitar aglomerações. Davi Alcolumbre, presidente do Senado Federal, foi um dos parlamentares que celebrou a iluminação do edifício.