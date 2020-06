POA Drive-in Show lota estacionamento da EPTC com Tributo a Tim Maia

O estacionamento da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), me Porto Alegre, se transformou em um grande espaço de eventos no último domingo (28). O POA Drive-in show apresentou o Tributo a Tim Maia, em que o músico Tonho Crocco apresentou os sucessos do cantor. Em tempos de pandemia, o público curtiu o espetáculo de dentro de seus carros. O evento reuniu 600 veículoslotando o estacionamento nos dois dias, segundo a prefeitura da Capital. A iniciativa é uma opção para que os moradores da capital gaúcha possam aproveitar produções culturais seguindo as medidas de restrição ao novo coronavírus. Os shows ocorrem nos fins de semana até o dia 20 de setembro. Para sábado (4), estão programadas apresentações de Baby Shark (15h), Frozen 2 - Uma Aventura Congelante (17h) e show da Comunidade Nin-Jitsu (20h). Já no domingo (5), Duda Leindecker deve comandar a noite, a partir das 19h.