Contrário à volta do Carioca, Fluminense homenageia vítimas da Covid-19 e profissionais da saúde

Muito contestada, a volta do campeonato carioca teve prosseguimento nesse final de semana. Enquanto Flamengo e Vasco são favoráveis ao retorno do Estadual, Botafogo e Fluminense não. No domingo, os jogadores do Fluminense entraram em campo com uma camiseta preta (foto)carregando também uma faixa com homenagem aos profissionais da saúde. A partida foi contra o Volta Redonda e terminou com derrota por 3 a 0 para os comandados por Odair Hellmann. Mesmo com a retomada do carioca por parte de Botafogo e Fluminense, o impasse e a má relação com a federação carioca permanece. Semana passada, a prefeitura do Rio de Janeiro aprovou jogos com a presença da torcida a partir de 10 de julho.